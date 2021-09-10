10 сентября 2021, 15:40
Медведь напал на грибника в Кузбассе
Медведь напал на жителя Мариинского района Кузбасса. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Мужчина отправился за грибами и не вернулся. Его супруга вызвала полицию. Позже спасатели нашли тело пропавшего в лесу.
«По предварительной информации, он стал жертвой нападения медведя», — рассказали правоохранители.
Сотрудники напомнили, что из-за возможного нападения медведя в лес лучше не ходить поодиночке. При этом во время сбора грибов лучше всего шуметь, чтобы отпугнуть дикого зверя.