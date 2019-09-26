Медведь напал на дрессировщицу в приморском зоопарке

Несчастный случай произошел в зоопарке Уссурийска. На дрессировщицу набросился медведь. Женщине потребовалась операция. Она уверяет, что животное не виновато в произошедшем.

Причиной нападения дикого зверя стало несоблюдение техники безопасности, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«Инцидент произошел во время кормления хищника. <…> Сотрудницу доставили в больницу и прооперировали. Она в сознании, ее жизни ничего не угрожает», — отметили в уссурийской администрации.

Дрессировщица накладывала еду и облокотилась на клетку с хищником. В этот момент медведь дотянулся до ее ноги когтями.

По словам пострадавшей, животное по кличке Манюня не агрессивно. В случившемся, уверена женщина, виновата только она сама.

«У меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки. <…> Но вины зверя точно в этом нет», — сказала дрессировщица, добавив, что с хищниками работает уже больше 25 лет.

Канадские гризли едва не разорвали друг друга. Чем занимался в это время волк? Подробнее

Проверку после нападения медведя уже начало следственное управление СК РФ по Приморскому краю. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, были ли нарушены правила охраны труда. В пресс-службе ведомства заметили, что 56-летняя сотрудница получила множественные переломы стопы.

В зооэкспозиции городского парка Уссурийска находятся животные, спасенные во время тайфуна «Гони» в 2015 году. Непосредственное участие в их судьбе принимала и пострадавшая. Из 17 животных в зоопарке 13 медведей.