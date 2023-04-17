Происшествия 17 апреля 2023, 16:12 Медведь напал на дрессировщицу во время выступления в Кемеровской области Мash Siberia: медведь напал на дрессировщицу во время выступления в городе Березовский РИА «Новости»

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Выступление цирка шапито «Арлекин» в городе Березовской Кемеровской области пошло не по плану. Во время номера с медведем косолапый напал на дрессировщицу. Об этом сообщил Telegram Mash Siberia.

Артисты показывали номер «Ехали медведи», и в какой-то момент хищник напал на женщину. Он вцепился ей в ногу, а потом повалил на пол. Дрессировщица сохраняла спокойствие и пыталась от него высвободиться.

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Через какое-то время тот же медведь опять вцепился в циркачку. И в первый, и во второй раз его оттащили два других дрессировщика.

В третий раз животное напало уже на артиста-мужчину, но команда продолжила как ни в чем не бывало показывать номер. Зрители, судя по кадрам, тоже не очень испугались происходящего. Ранее медведь во время выступления в цирке укусил в плечо ребенка. Все произошло в Амурской области, мальчика осмотрели врачи и отпустили домой.