Медсестру оштрафовали за расстегнутый защитный комбинезон перед губернатором Петербурга

Василеостровский суд Петербурга оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн. Причина в том, что она передвигалась по медицинскому учреждению без защитных очков и с расстегнутым защитным комбинезоном на глазах у губернатора Беглова.

Ей выписали штраф в 15 тысяч рублей. Девушка согласилась с наказанием и признала вину. Об этом сообщила «Российская газета».

Все произошло 15 июня во время инспекции губернатора северной столицы и главного санитарного врача региона во временный госпиталь в павильонах «Ленэкспо». Туда медсестру перевели на время пандемии из другой клиники.

Девушка в этот момент была без защитных очков и капюшона, да еще и с расстегнутым комбинезоном. В таком виде она и попалась на глаза проверяющим. Роспотребнадзор выписал на нее протокол.

Ранее одна из врачей Екатеринбурга рассказала в подробностях о своих рабочих буднях и о том, как тяжело работать в костюмах. Но это не остановило ее, и девушка соблюдала все нормы защиты. Московские врачи тоже поделились особенностями работы в защитных средствах.