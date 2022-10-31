Медсестру изнасиловали и ограбили в Петербурге | 360°

31 октября 2022, 21:46
Медсестру изнасиловали и ограбили в Петербурге
В Санкт-Петербурге медсестра стала жертвой изнасилования и ограбления. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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По данным информагентства, преступление произошло в Некрасовском саду. Возвращаясь домой, женщина присела на скамейку и к ней подошел неизвестный мужчина, который надругался над ней и забрал у нее телефон. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемого.
Санкт-Петербург
Уголовное дело
Изнасилования
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