Медсестру изнасиловали и ограбили в Петербурге | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 21:46 Медсестру изнасиловали и ограбили в Петербурге

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В Санкт-Петербурге медсестра стала жертвой изнасилования и ограбления. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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По данным информагентства, преступление произошло в Некрасовском саду. Возвращаясь домой, женщина присела на скамейку и к ней подошел неизвестный мужчина, который надругался над ней и забрал у нее телефон. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемого.