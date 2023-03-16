16 марта 2023, 17:03
Медсестру из Магнитогорска осудят за кражу мобильного телефона у пенсионера
В Магнитогорске вынесут наказание 38-летней медсестре, которая украла смартфон у 76-летнего пенсионера — пациента больницы, в которой обвиняемая работает. Об этом сообщил «Царьград».
В отделение полиции обратился пожилой мужчина, который рассказал о пропаже мобильного телефона. Правоохранители выяснили, что смартфон, оставленный без присмотра, забрала сотрудница больницы, а затем сдала его в один из местных ломбардов.
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Кражи
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