Происшествия 26 ноября 2023, 20:11 Медсестра уронила 95-летнюю блокадницу с каталки в Петербурге. Женщина в реанимации «Фонтанка»: 95-летнюю блокадницу уронили с каталки в больнице в Петербурге РИА «Новости»

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Сотрудница скорой помощи уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в госпитале ветеранов войн в Санкт-Петербурге. Пожилая женщина, которую госпитализировали с подозрением на инфаркт, упала с высоты около метра и ударилась головой. Теперь пенсионерка находится в реанимации, сообщила «Фонтанка».

О ЧП изданию рассказал родственник блокадницы. По словам мужчины, бабушке его жены стало плохо в ночь на 25 ноября. Ей вызвали скорую. Фельдшер принял решение о госпитализации из-за подозрения, что у пожилой женщины случился инфаркт.

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После этого пенсионерку в сопровождении внуков привезли в корпус госпиталя на Народной улице. Уже в холле учреждения сотрудница скорой три раза ударила по низу каталки, на которой находилась женщина.

«Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — пожаловался собеседник «Фонтанки».

После этого у пенсионерки выявили закрытую черепно-мозговую травму и гематому. Ее поместили в отделение реанимации. Теперь, по словам родственника, главной проблемой стала травма головы. С сердцем у пациентки оказалось все в порядке.

«Сделали КТ вчера и сегодня, говорят, что нужна консультация невролога и еще одно КТ, потому что гематома может перерасти в отек», — подчеркнул мужчина.

Он предположил, что медсестра, вероятно, била по каталке, решив изменить ее высоту, но не справилась. Начальнику скорой, по словам собеседника издания, сообщили о ЧП. Но он на жалобу близких отреагировал прохладно. Правда, наказать виновных все-таки пообещал.