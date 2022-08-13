Медсестра погибла при столкновении кареты скорой и грузовика в Красноярском крае

В Рыбинском районе Красноярского края столкнулись карета скорой помощи и фура. Медики перевозили беременную женщину, сообщил сайт ngs24. В результате ДТП погибла медсестра.

На место происшествия прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи ехала из Ирбейского в Канск. На перекрестке УАЗ не уступил дорогу большегрузу.

В ГИБДД Красноярского края заявили, что грузовик с прицепом ехал из Красноярска в Канск. Полицейские подтвердили, что выезжавшая от села Большие Ключи скорая не уступила дорогу. В результате аварии травмы получили также водитель и пассажирка скорой помощи.

Два дня назад в турецком городе Ушак произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, влетел в прицеп грузовика. Погиб один человек, пострадали два водителя автобуса и 41 пассажир. Расследованием аварии занялась местная прокуратура.

В конце июля автомобиль скорой помощи, перевозивший ребенка, столкнулся с иномаркой в Хабаровске. От удара скорая перевернулась.