Эксклюзив 10 апреля 2023, 11:54 Медпомощь понадобилась людям из-за разбившейся посылки с химикатами в Москве Источник «360»: посылка с химикатами разбилась на северо-востоке Москвы, трое пострадали РИА «Новости»

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Посылку с химикатами разбили в пункте выдачи СДЭК на северо-востоке Москвы. В итоге три человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

UPD: прибывшие врачи скорой помощи осмотрели шесть человек. Все отказались от госпитализации.

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ЧП произошло в доме № 13, корпус 1, на улице Ивантеевской. Одного человека доставили в больницу, двое других от госпитализации отказались.

«360» связался с получателем товара. Он рассказал, что посылку ждет уже вторую неделю. По его словам, отправитель плохо запечатал химикаты.

«Было пять литровых бутылок. Мы выпускаем учебно-наглядные пособия для школ», — добавил собеседник «360.

По данным еще одного источника «360», разбилась емкость с формалином. Помещение, где произошло ЧП, проветривают. Остатки бутылки вытащили на открытый воздух, утилизируют. Подробности и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.