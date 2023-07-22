Происшествия 22 июля 2023, 22:29 Медпомощь получили 12 жителей Крыма после атаки БПЛА Минздрав: четырех эвакуированных после детонации на складе в Крыму госпитализировали РИА «Новости»

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Медики оказали помощь 12 жителям Красногвардейского района Крыма, которых эвакуировали в пункт временного размещения после атаки беспилотника ВСУ на склад боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Людей осмотрели четыре бригады скорой медицинской помощи. По днным ведомства, восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех госпитализировали.

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ВСУ попытались атаковать БПЛА инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе утром в субботу, 22 июля. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и все профильные службы.

Аксенов сообщал, что в результате ЧП никто не пострадал. После этого в Красногвардейском районе провели эвакуацию местных жителей, они расположились в пунктах временного размещения.

Ранее движение по Крымской железной дороге пришлось остановить для минимизации рисков после попыток атак украинских беспилотников. Такие меры приняли после детонации на складе боеприпасов. Сейчас железнодорожное сообщение восстановили.