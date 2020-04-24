Медицинский работник пытался сбежать с карантина из-за смерти сына

Женщина разбила стеклянную дверь палаты и пыталась бежать из санатория. Осколки сильно повредили ей руки и ноги.

«На место происшествия выезжала опергруппа в составе ведомственного психолога МЧС, который попытался помочь безутешной матери. Накануне, вечером 18 апреля, с пляжа Яшмовый в районе мыса Фиолент поступило сообщение от очевидца о том, что тонущий человек звал на помощь. Этим человеком оказался сын Ирины, Андрей К. Прибывшие на пляж спасатели никого не обнаружили», — поделился сотрудник правоохранительных органов.

26-летний сын Ирины числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.