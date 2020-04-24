24 апреля 2020, 17:00
Медицинский работник пытался сбежать с карантина из-за смерти сына
В пансионате «Изумрудный» в Балаклавском районе Севастополя на карантине находятся медицинские работники. Одна из них, 46-летняя Ирина, работает медсестрой в Городской больнице № 3. Женщина пыталась сбежать из места изоляции, узнав о том, что ее сын мог утонуть. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Женщина разбила стеклянную дверь палаты и пыталась бежать из санатория. Осколки сильно повредили ей руки и ноги.
«На место происшествия выезжала опергруппа в составе ведомственного психолога МЧС, который попытался помочь безутешной матери. Накануне, вечером 18 апреля, с пляжа Яшмовый в районе мыса Фиолент поступило сообщение от очевидца о том, что тонущий человек звал на помощь. Этим человеком оказался сын Ирины, Андрей К. Прибывшие на пляж спасатели никого не обнаружили», — поделился сотрудник правоохранительных органов.
26-летний сын Ирины числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.