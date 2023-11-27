Происшествия 27 ноября 2023, 09:14 Медицинская помощь потребовалась семи жителям затопленной Евпатории Минздрав: в Евпатории из-за последствий шторма пострадали семь человек Пресс-служба МЧС

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В Евпатории госпитализировали двух человек. В общей сложности от последствий шторма пострадали семеро, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минздрава России.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатории пострадали семь человек», — сообщили в министерстве.

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Из семи пострадавших пятеро получили амбулаторную помощь. Двоих увезли в Евпаторийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мониторинг обстановки поручили Федеральному центру медицины катастроф.

На Крым обрушился средиземноморский циклон, Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Скорость ураганного ветра достигла 144 километров в час. Без света остались 498 тысяч абонентов. В Евпатории затопило дома. Службы ограничили движение по дороге Евпатория — Саки и объявили эвакуацию жителей.