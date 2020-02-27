27 февраля 2020, 13:54
Медиков заподозрили в недобросовестной работе из-за ранней выписки избитого подростка
Мальчик в возрасте 12 лет попал в больницу Минусинска после избиений. Врачи не нашли у него патологий и выписали, но у подростка начались осложнения. Позже ребенка вернули в медучреждение и ввели в искусственную кому. Об этом сообщил портал НГС.
По информации «Царьграда», подростки атаковали пострадавшего, когда тот шел домой из музыкальной школы. Мальчик отказался отдать телефон нападавшим, после чего его избили. Потерпевшего госпитализировали, но медики не обнаружили никаких патологий за две недели в больнице.
Через несколько дней после выписки ребенок начал страдать от сильных головных болей и судорог. Его снова положили в больницу и и ввели в искусственную кому. Недавно пациента доставили в Красноярск на вертолете санавиации.