Медики выписали из больниц 15 пострадавших от взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Власти Армении обновили данные по ситуации с пострадавшими при взрыве в торговом центре «Сурмалу». По данным МЧС республики, медики выписали из больниц 15 человек, сообщил ТАСС.

«По состоянию на 18:00 (17:00 по московскому времени — прим. ред.) 40 пострадавших в результате взрыва на рынке „Сурмалу“ получают стационарное лечение, еще 15 выписаны», — сообщили в министерстве.

Взрыв на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване прогремел днем 14 августа. Одно из зданий комплекса обрушилось. По предварительным данным, загорелся и взорвался склад взрывчатых веществ. В республиканском следственном комитете отметили: специалисты не могут начать устанавливать причины случившегося, пока не потушен огонь. Спасатели долгое время не могли справиться с пожаром, ему присвоили третью категорию сложности.

В результате взрыва погиб один человек. По информации Минздрава Армении, жертвой ЧП стал мужчина средних лет. Местная пресса сообщала о гибели девочки. Сообщения опровергли — жизни ребенка ничто не угрожает.