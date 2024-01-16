Происшествия 16 января 2024, 19:15 Медики уточнили данные по пострадавшим из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде Нижегородский Минздрав: при прорыве трубы с кипятком пострадали 12 человек РИА «Новости»

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Число горожан, пострадавший из-за прорыва трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, выросло до 12 человек. Среди них двое детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее было известно о 10 пострадавших. Такие данные предоставляли в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ).

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«В связи с повреждением сети пострадали 12 человек, в том числе двое детей», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что всем, кто обратился к медикам, оказали помощь в Ожоговом центре ПИМУ.

В медуниверситете агентству уточнили, что 10 взрослых и один ребенок шести лет будут лечиться амбулаторно, а еще одного пострадавшего 11-летнего ребенка положили в больницу, он находится в детском ожоговом отделении.

У всех пострадавших, по данным ПИМУ, выявили ожоги ног кипятком 1-2 степени на площади до 2% поверхности тела. Преимущественно, повреждения диагностировали в области стоп.

ЧП с прорывом кипятка произошло на Студеной улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело.