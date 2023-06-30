Происшествия 30 июня 2023, 11:45 Медики удалили 465 пчелиных жал у двух детей из Башкирии Врачи детской больницы в Стерлимаке удалили 465 пчелиных жал у двух братьев соцсети больницы

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Врачи детской больницы в Стерлимаке удалили около 465 жал у двух братьев из башкирского села Ахмерово, на которых напал рой домашних пчел. Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Два брата, младшему из которых было восемь лет, гуляли без родителей по поляне в лесу 26 июня. После нападения пчел старший брат не смог выбраться из леса сам. Младший добежал до дома и рассказал обо всем родителям. Отец и дядя разогнали пчел и освободили ребенка. Мальчикам оказали первую помощь в деревенском медпункте, после чего их на машине скорой помощи отправили в реанимационное отделение детской больницы в Стерлимаке. Детей удалось спасти благодаря опытному врачу Григорию Сааряну.

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Жала вынули из рук, ног, лица, ушей и головы братьев. Сейчас состояние детей улучшается, их жизни ничто не угрожает, они продолжают лечение под наблюдением медиков.

Григорий Сараян отметил, что последствия могли быть и более серьезными. По его словам, недавно в больницу поступил ребенок, которого насекомое укусило в лицо один раз, и его состояние было гораздо более тяжелым, чем у братьев. К счастью, у них не оказалось аллергии на пчелиный яд. Врач посоветовал отпускать детей в лес только в сопровождении взрослых.