Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Один из 10 пострадавших в аварии с грузовиком в Красноярском крае находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

«В результате автокатастрофы умерли два человека, девять человек госпитализированы в Новоселовскую центральную районную больницу. По информации ЦРБ Новоселово, состояние одного пациента тяжелое, остальных — средней тяжести. Три пассажира самостоятельно направились до места назначения на попутном транспорте, медицинская помощь им не понадобилась», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Тувы.

В ведомстве сообщили, что в микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком, находились жители Тувы. По поручению главы республики Шолбана Кара-оола к месту ДТП выехал министр здравоохранения, его заместитель и психолог.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае Подробнее

Авария произошла ночью на на 233-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Водитель микроавтобуса, следовавший из Красноярска в Абакан, врезался в грузовик, который остановился на красный сигнал светофора. На данном участке трассы проводятся ремонтные работы. В аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса.

После аварии красноярское управление Следственного комитета начало проверку.