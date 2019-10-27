Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ

«У мальчика есть незначительное улучшение, он сегодня начал сам есть», — подтвердила пресс-секретарь минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

В кафе в Улан-Удэ взорвался газ. Есть пострадавшие Подробнее

Состояние пострадавших стабилизировалось в течение первых суток. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

По словам чиновника, уже в понедельник, 28 октября пройдет сеанс телемедицинской консультации прямо в отделении реанимации, у постели взрослой пациентки. На связь с местными медиками выйдут специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

Взрыв бытового газа и пожар произошли в кафе в Улан-Удэ утром в субботу, 26 октября. В результате пострадали 12 человек, пятерых госпитализировали.

Бурятские следователи возбудили уголовное дело. Из кафе для экспертиз изъяли газовое оборудование. Личности собственника помещения, владельца и директора кафе установлены. Расследование продолжается.