  • Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ

    27 октября 2019, 09:42

    Алексей Сахаров

    В реанимации остаются женщина и подросток. пострадавшие при взрыве газа и пожаре в кафе в Улан-Удэ 26 сентября. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минздрав Бурятии.
    Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ

    «У мальчика есть незначительное улучшение, он сегодня начал сам есть», — подтвердила пресс-секретарь минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

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    Состояние пострадавших стабилизировалось в течение первых суток. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

    По словам чиновника, уже в понедельник, 28 октября пройдет сеанс телемедицинской консультации прямо в отделении реанимации, у постели взрослой пациентки. На связь с местными медиками выйдут специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

    Взрыв бытового газа и пожар произошли в кафе в Улан-Удэ утром в субботу, 26 октября. В результате пострадали 12 человек, пятерых госпитализировали.

    Бурятские следователи возбудили уголовное дело. Из кафе для экспертиз изъяли газовое оборудование. Личности собственника помещения, владельца и директора кафе установлены. Расследование продолжается.