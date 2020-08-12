Медики рассказали новые подробности о состоянии Михаила Ефремова

Медицинские работники Боткинской больницы Москвы рассказали новые подробности о состоянии актера Михаила Ефремова.

«Состояние стабильное, инсульта не диагностировали», — процитировало врачей РИА ФАН.

Уточняется, что в настоящий момент Ефремов остается в больнице. В скором времени его могут отправить домой. Согласно предварительной информации, актер будет присутствовать на заседании суда 18 августа.

Накануне артиста доставили в реанимацию из зала суда. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что состояние Ефремова крайне тяжелое. Он отметил, что у актера диагностировали или предынфарктное или предынсультное состояние.

Актера судят по делу о ДТП, которое произошло на Смоленской площади в столице, 8 июля. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика скончался.