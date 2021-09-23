Медики пострадали в аварии со скорой в Башкирии

Скорая помощь и грузовик столкнулись в Башкирии. В результате этого девять человек пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Авария случилась в 08:30 (06:30 по московскому времени) в Чишминском районе Хакасии, на 12-м километре автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. Там столкнулись КамАЗ, которым управлял 59-летний местный житель, и машина скорой помощи, за рулем находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП девять человек, в частности люди из скорой помощи, пострадали. Их госпитализировали. В ведомстве уточнили, что машина с медработникам выехала из села Чишмы и направлялась в больницу села Шингак-Куль.

По факту случившегося начато разбирательство.