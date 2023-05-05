Эксклюзив 05 мая 2023, 07:41 Медики помогли двум пострадавшим при пожаре на северо-западе Москвы Личные вещи и мебель загорелись в квартире на улице Рогова в Москве, два жильца пострадали РИА «Новости»

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Два человека обратились за медицинской помощью после пожара на северо-западе Москвы. В двухкомнатной квартире загорелись вещи и мебель на площади четыре квадратных метра, сообщил источник «360».

Около 06:30 пожарных вызвали в 16-этажный дом на улице Рогова. Из квартиры на первом этаже заметили открытый огонь, на втором — густой черный дым. Три человека до приезда спасателей успели эвакуироваться самостоятельно. Возгорание потушили в 06:52 на площади четыре квадратных метра.

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Сначала врачам передали одного пострадавшего, затем за помощью обратился еще один. Специалисты МЧС нашли очаг пожара — загорелись вещи и мебель в двухкомнатной квартире на первом этаже.

Крупный пожар утром 5 мая случился на западе Москвы. На улице Василисы Кожиной загорелись строительные бытовки на площади 150 квадратных метра.