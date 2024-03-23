Важное 23 марта 2024, 01:35 Медики почти завершили оперировать пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall Голикова: медики почти завершили оперировать пострадавших в теракте Freepik

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Медики практически завершили оперировать пострадавших в ходе теракта в Москве. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В данный момент прошли практически все операции», — заявила она.

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Больных, чье состояние оценивается как «тяжелое», перевели в реанимации, отметила вице-премьер. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в ходе теракта по всем стандартам, заключила она.

В результате теракта в Crocus City Hall госпитализировали 115 человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Среди пострадавших — пятеро детей. Шестьдесят взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании концертного комплекса начался сильный пожар. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.