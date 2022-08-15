Медики не пострадали из-за неизвестного вещества в московской пятиэтажке

Пострадавших от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы среди медицинских работников нет, заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее появилась информация о трех пострадавших от неизвестного вещества. На месте происшествия работали подразделения экстренных служб.

«Информация о якобы пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности. На месте продолжают работать врачи Центра медицины катастроф города Москвы и служба скорой медицинской помощи», — пояснили в Депздраве.

Вечером 14 августа жители дома, расположенного на улице 40 лет Октября в Люблино, почувствовали недомогание. Они вызвали скорую помощь, а также спасателей. В итоге было решено эвакуировать жильцов подъезда.

После инцидента были госпитализированы два человека с признаками отравления. Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП. Специалисты не нашли утечку газа в доме, выяснение обстоятельств отравления людей.