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    15 августа 2022, 00:11

    Медики не пострадали из-за неизвестного вещества в московской пятиэтажке

    Депздрав Москвы: медики не пострадали из-за неизвестного вещества в пятиэтажке в Люблино

    Юлия Шелковенко

    Пострадавших от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы среди медицинских работников нет, заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Ранее появилась информация о трех пострадавших от неизвестного вещества. На месте происшествия работали подразделения экстренных служб.

    «Информация о якобы пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности. На месте продолжают работать врачи Центра медицины катастроф города Москвы и служба скорой медицинской помощи», — пояснили в Депздраве.

    Вечером 14 августа жители дома, расположенного на улице 40 лет Октября в Люблино, почувствовали недомогание. Они вызвали скорую помощь, а также спасателей. В итоге было решено эвакуировать жильцов подъезда.

    После инцидента были госпитализированы два человека с признаками отравления. Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП. Специалисты не нашли утечку газа в доме, выяснение обстоятельств отравления людей.