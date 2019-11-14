Медики не исключили осложнения у раненных при стрельбе в колледже Благовещенска

Подростков, которые пострадали при стрельбе в строительном колледже Благовещенска, ждет долгое лечение и восстановление. Врачи допустили вероятные осложнения у раненых ребят.

Точных сроков лечения детей медики пока не говорят. Они могут оказаться довольно длительными, как и последующая реабилитация из-за характера полученных подростками ранений.

«Огнестрельные ранения чреваты осложнениями. <…> Не исключено, что детям предстоят еще операции. Может развиться некроз мягких тканей, кожных покровов. Может оказаться необходимой и пластика, и другие виды оперативного вмешательства», — уточнил руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

Сейчас пострадавшие находятся под пристальным круглосуточным вниманием специалистов больницы.

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Детей доставили в больницу около 11:00 в четверг. Обоим медики диагностировали огнестрельные ранения и прооперировали. Состояние одного из них тяжелое, у другого — средней степени тяжести.

Помощь студентам оказывали хирурги, в том числе и сосудистые, а также травматологи.

Утром 14 ноября один из студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ пришел в здание с ружьем, которое спрятал под одеждой. Молодой человек сначала начал стрелять в людей, а потом совершил самоубийство.

По официальным данным, погибли два человека, включая стрелявшего. Пострадали трое. Смерть одного из студентов на операционном столе опровергли в региональном Минздраве.