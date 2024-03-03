Происшествия 03 марта 2024, 09:36 Медики на Урале пять часов ехали на снегоходе ради живущей в тайге пенсионерки Медики спасли пенсионерку, живущую в тайге в Свердловской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасатели с медиками пять часов добирались на снегоходе до таежного поселка Лепля в Свердловской области. Там их ждала 70-летняя пенсионерка, у которой открылось маточное кровотечение. Об этом сообщал портал E1.ru.

По словам анестезиолога-реаниматолога Полины Капустиной, живущей в труднодоступном районе женщине стало плохо. Спасатели вместе с врачом из города Ивделя добирались к ней по тайге. По пути им встретились стаи волков.

Реклама

Когда женщину стабилизировали, ее отправили вертолетом Территориальной медицины катастроф в город Краснотурьинск. Сейчас здоровью пожилой пациентки ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге врачи Первой детской городской больницы спасли 13 маленьких пациентов со спинальной мышечной атрофией.