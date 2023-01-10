Происшествия 10 января 2023, 01:41 Медики и спасатели из Коми выехали для оказания помощи пострадавшим в ЧП с Ан-2 МЧС России показал видео с выехавшими на место ЧА с Ан-2 спасателями

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Спасатели и медики из Коми выехали в Ненецкий автономный округ для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета Ан-2 в 10 километрах от поселка Каратайка. Видео опубликовала пресс-служба МЧС России.

Из Воркуты выдвинулись два вездехода-амфибии «ТРЭКОЛа» российского производства. Один из них с бригадой врачей, второй — с сопровождающими их спасателями. Ожидается, что специалисты помогут коллегам, оказывающим помощь пострадавшим.

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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку 9 января. На борту воздушного судна находились 10 человек. В результате жесткой посадки погибли два человека.

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Командир Ан-2 Иван Паршин получил тяжелые травмы, он находится в тяжелом состоянии. Его родственница Анастасия Вылко рассказала, что жене Паршина звонил начальник дивизии с Нарьян-Мара. Женщину предупредили о любом исходе для пилота. Другой информации о ЧП у Вылко нет.