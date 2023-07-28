Происшествия 28 июля 2023, 09:59 Медики госпитализировали 16 детей с кишечной инфекцией из лагеря «Юность» в Удмуртии Минздрав Удмуртии: из детского лагеря госпитализировали 16 ребят с кишечной инфекцией Freepik

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Из детского лагеря «Юность» в Удмуртии госпитализировали 16 ребят с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

По данным на утро, медики оценивают состояние четверых пациентов как среднетяжелое, здоровью остальных нанесен легкий вред. Еще пятеро детей, по их словам, находятся в удовлетворительном состоянии и лечатся амбулаторно. Кроме того, амбулаторное лечение получают трое взрослых с признаками острой кишечной инфекции.

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Госпитализированные находятся в инфекционном отделении Воткинской детской городской больницы.

О вспышке кишечной инфекции в лагере «Юность» стало известно накануне. Симптомы болезни нашли у 23 человек, среди которых 20 детей.

По данным Минздрава Удмуртии, врачи осмотрели более 200 детей и свыше 40 сотрудников лагеря. Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением. Началось эпидемиологическое расследование. Причина вспышки инфекции устанавливается.