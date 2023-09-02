Происшествия 02 сентября 2023, 09:38 Медики госпитализировали 11 человек после аварии с автобусом в Екатеринбурге ГИБДД: в Екатеринбурге автобус въехал в столб, 11 человек госпитализировали РИА «Новости»

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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель не справился с управлением и въехал в столб. В результате аварии госпитализировали 11 человек, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омской. На место прибыли несколько нарядов ДПС.

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«Одиннадцать пассажиров доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики», — указали в ведомстве.

Ранее ДТП с автобусом произошло в Саратове. Ночью на трассе Саратов — Волгоград столкнулись фура Mercedes и пассажирский транспорт, следовавший из Москвы в Махачкалу. В результате врачи госпитализировали семь человек, в том числе двух детей, одна женщина погибла. Еще трем пострадавшим оказали помощь прямо на месте и отпустили.

До этого смертельная авария с автобусом случилась в Якутии. Погиб водитель, восемь пассажиров пострадали.