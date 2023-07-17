17 июля 2023, 16:49
Медики дали прогноз по состоянию пострадавшей на Крымском мосту девочки
Врач Клещеева: состояние пострадавшей на Крымском мосту девочки стабильное
Медики дали благоприятный прогноз по состоянию пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки. Об этом в эфире Первого канала заявила главврач Детской краевой клинической больницы № 1 Елена Клещеева.
Общее состояние ребенка оценивается как стабильное, угрозы для ее жизни нет, подчеркнула врач.
«В настоящий момент проходит телемедицинская консультация с федеральным центром имени Пирогова Москвы. Прогноз самый благоприятный, потому что все сделано вовремя и правильно», — уточнила Клещеева.
Подростка вертолетом перевезли в реанимацию детской больницы Краснодара в состоянии средней степени тяжести, но в сознании. Она пострадала в результате теракта в ночь на 17 июля: украинские боевики использовали для атаки на Крымский мост два надводных беспилотника. В результате погибли родители школьницы.
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