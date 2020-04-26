Медикам скорой с больным СОVID-19 не открыли двери клиники в Твери. Минздрав проводит проверку

В соцсетях появилось видео, как врачи скорой помощи Твери не могут попасть в больницу. По словам медиков, в салоне скорой — тяжелый больной с коронавирусом, а им не выдали защитных средств, да еще и не открыли двери клиники. Минздрав проводит проверку.

В пресс-службе правительства региона «360» заявили, что вопросом уже занимается Министерство здравоохранения Тверской области — ведомство опубликовало комментарий под видео в паблике штаба по коронавирусу «ВКонтакте».

«Предварительно установлено, что ожидание бригадой скорой помощи открытия приемного отделения составило восемь минут. Это связано с соблюдением текущей эпидемиологической ситуации мер безопасности пациентов в инфекционном госпитале, где проводятся необходимые дезинфицирующие мероприятия перед приемом следующего пациента», — говорится в сообщении. Представители Минздрава заявили, что проверят действия всех участников инцидента.

Как передает издание «Подъем», после публикации бригаду скорой помощи в полном составе вызвали на ковер к начальству и пригрозили увольнением. «Вызывают на собрание в связи с тем, что видео порочит Минздрав Тверской области. Вплоть до увольнения», — заявили врачи изданию.

На видео врачи рассказывают, что приехали к мужчине, который болеет СOVID-19 уже неделю, но о диагнозе их никто не предупреждал. Он находился в тяжелом состоянии, но врачи инфекционной больницы не открыли двери и не стали отвечать на звонки скорой. Автор видео решил снять инцидент, «потому что надоело». «Никому нет дела. Всем наплевать глубоко. Нет человека — нет проблем», — сказал во время съемки врач. Другая медик, которая не могла дозвониться до больницы, заявила, что уйдет на больничный. «Мы просто не хотим так работать», — сказала она.

Некоторые региональные СМИ заявили, что инцидентом якобы занялся Следственный комитет. Но «360» в ведомстве эту информацию не подтвердили.