Медик приклеил скотчем прибор ЭКГ к пациенту
Врач городской больницы в Стерлитамаке скотчем закрепил прибор Холера (для снятия электрокардиографии) на теле пожилого пациента. Прокуратора оштрафовала медика. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Доктору уже назначили наказание по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества». Теперь ему необходимо выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Ранее прокуратора потребовала главного врача Стерлитамакской городской больницы № 4 устранить нарушения. В результате трех сотрудников лечебного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.