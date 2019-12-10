Медик приклеил скотчем прибор ЭКГ к пациенту

Доктору уже назначили наказание по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества». Теперь ему необходимо выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее прокуратора потребовала главного врача Стерлитамакской городской больницы № 4 устранить нарушения. В результате трех сотрудников лечебного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.