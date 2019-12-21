21 декабря 2019, 08:13
Медик погиб при аварии со скорой помощью в Кемеровской области
В Кемеровской области медик погиб в результате ДТП с автомобилем скорой помощи. Авария произошла на трассе между Бийском и Новокузнецком вечером 20 декабря.
«38-летний водитель автомобиля „скорой помощи“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с „Газелью“. В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер „скорой помощи“», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.
В МВД также уточнили, что водители обоих транспортных средств были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Во время аварии бригада скорой возвращалась с вызова. ДТП произошло на 205-м километре трассы Бийск — Новокузнецк.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.