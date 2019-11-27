Медбрата из Польши обвинили в убийстве пациентов

Медбрата подозревают в убийстве шести пациентов. Предполагается, что сотрудник больницы давал погибшим смертельную дозу инсулина. По словам поляка, таким образом он пытался отдохнуть от клиентов.

Гжегожа также подозревают в том, что он трижды покушался на убийство и трижды наносил тяжкие телесные повреждения. Более того, обвинитель утверждает, что медбрат воровал в больнице щетки, туалетную бумагу и другие хозяйственные принадлежности.

По информации издания, обвиняемый — диабетик, поэтому постоянно имеет при себе инсулин. В течение прошлого года медбрат вкалывал его пациентам в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Ганновере.

Свою вину Гжегож не признает. Он утверждает, что уколом инсулина пытался лишь усыпить больных. Согласно данным следствия, потерпевшие пациенты не страдали от диабета.