Мебельный цех загорелся в Новочеркасске на площади 1 тыс. кв. м. Для тушения пригнали поезд

В Новочеркасске загорелась крыша цеха. Огонь распространился на площадь в 700 квадратных метров, но его уже ликвидируют. Потребовалась помощь пожарного поезда.

Днем во вторник, примерно в 15:54, в МЧС поступило сообщение о пожаре на крыше цеха габаритами 60 на 40 метров. Кровля горела на площади в 700 квадратных метров, из-за чего пожарные присвоили происшествию третий ранг, сообщили в МЧС по Ростовской области.

По данным министерства, крыша металлическая, а само здание — ангар для хранения металла. При этом сайт rostov.ru сообщил, что помещение принадлежит мебельной фабрике.

МЧС работает на месте и ликвидирует огонь. Трудятся 46 человек и 13 единиц техники, включая 29 сотрудников и восемь машин МЧС. В результате возгорания никто не пострадал и не погиб. Однако спасатели эвакуировали четырех человек.

По данным местных СМИ, пожар возник на улице Газетной, дом № 23. Из-за ветра огонь может распространиться на соседние постройки — рядом находятся несколько помещений. Чтобы быстрее справиться с огнем, на место пригнали пожарный поезд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Позднее стало известно, что площадь пожара выросла до одной тысячи квадратных метров.