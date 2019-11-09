Мебельный цех загорелся в Реутове на площади тысячи «квадратов». Видео

В подмосковном Реутове загорелся мебельный цех. Есть угроза распространения пожара. Сейчас возгорание распространилось на площади в 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 9 ноября в 12:27. Загорелся мебельный цех на улице Транспортной, № 8 в Реутове Московской области. Прибывшие на место спасатели обнаружили. что огонь уже распространился на площади в 1000 квадратных метров.

Пожар был локализован в 13:48. На месте происшествия работают 19 единиц техники и 61 человек, в том числе 28 человек личного состава МЧС.

Причины пожара пока не названы, их предстоит установить экспертам. По пока неподтвержденным сведениям, угроза распространения пожара на остальное здания сведена к минимуму. О пострадавших сообщений не было. Борьба с огнем продолжается.