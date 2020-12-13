Мебельный цех загорелся в Пензенской области

Пожар вспыхнул в мебельном цехе в Кузнецке Пензенской области. Огонь охватил 800 квадратных метров площади, но пожарным удалось локализовать очаг возгорания.

Пожарные получили сообщение о возгорании на улице Чкалова в 05:27 по московскому времени. На месте специалисты увидели, что огонь горит в мебельном цехе готовой продукции.

«Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 6:25 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала. На месте уже начали работу специалисты органов дознания. Им предстоит установить причину пожара», — привело РИА «Новости» сообщение ГУ МЧС по Пензенской области.

Источник фото: vk.com/penzaobzor

Всего на тушение возгорания отправили 26 человек и девять единиц техники. Все обстоятельства пока выясняются.