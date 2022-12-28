Эксклюзив 28 декабря 2022, 21:47 Мебельный цех загорелся в деревне Черная Грязь в Подмосковье Двухэтажное здание мебельного цеха загорелось в деревне Черная Грязь в Подмосковье

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Пожар начался в двухэтажном здании мебельного цеха в деревне Черная Грязь Солнечногорского района Московской области. На место прибыли пожарно-спасательные расчеты, с Ленинградского шоссе наблюдается открытое горение, сообщили «360» источники.

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Пожар начался около 19:44. Здание цеха высотой 10 метров, состоит из металлоконструкций. Загорелась крыша строения, однако угрозы перехода огня на соседние здания нет. Пожарные работают методом подвоза, так как район безводный и ближайший гидрант находится в соседней деревне Лунево.

По словам администрации, людей в здании нет, пять находившихся там человек эвакуировали до приезда спасателей.

Источник сообщил, что пожар в 21:08 локализовали на площади 450 квадратных метра.