facebook_pixel
    18 февраля 2022, 10:32

    Мебельный цех загорелся на 800 «квадратах» в Махачкале

    Пожарные тушат мебельный цех в Махачкале

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Крупный пожар вспыхнул в мебельном цехе на Юго-Восточной улице в Махачкале. О происшествии сообщили в МЧС РФ.

    По данным ведомства, огонь охватил кровлю здания на площади 500 квадратных метров. Пожар в здании удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.

    фото: ГУ МЧС по Дагестану

    Информация о погибших и пострадавших спасателям не поступала. С огнем борются более 50 человек. На месте работают 14 единиц техники.

    Причины и обстоятельства возникновения пожара будут установлены позднее.