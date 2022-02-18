18 февраля 2022, 10:32
Мебельный цех загорелся на 800 «квадратах» в Махачкале
Пожарные тушат мебельный цех в Махачкале
Крупный пожар вспыхнул в мебельном цехе на Юго-Восточной улице в Махачкале. О происшествии сообщили в МЧС РФ.
По данным ведомства, огонь охватил кровлю здания на площади 500 квадратных метров. Пожар в здании удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.
фото: ГУ МЧС по Дагестану
Информация о погибших и пострадавших спасателям не поступала. С огнем борются более 50 человек. На месте работают 14 единиц техники.
Причины и обстоятельства возникновения пожара будут установлены позднее.