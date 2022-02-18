Мебельный цех загорелся на 800 «квадратах» в Махачкале

Крупный пожар вспыхнул в мебельном цехе на Юго-Восточной улице в Махачкале. О происшествии сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь охватил кровлю здания на площади 500 квадратных метров. Пожар в здании удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.

фото: ГУ МЧС по Дагестану

Информация о погибших и пострадавших спасателям не поступала. С огнем борются более 50 человек. На месте работают 14 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара будут установлены позднее.