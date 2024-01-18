Происшествия 18 января 2024, 13:24 Мебельный цех вспыхнул в Мордовии МЧС: мебельный цех в Саранске загорелся на площади 1750 кв. метров РИА «Новости»

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Днем 18 января в Саранске загорелся мебельный цех. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

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По информации ведомства, огонь охватил помещение на площади около 1750 квадратных метров, существует угроза перехода огня на другие строения.

Работу спасателей осложнила высокая пожарная нагрузка здания. На место прибыли 15 единиц специальной техники и 63 сотрудника МЧС. Сведения о пострадавших пока что не поступали. Причины ЧП уточняются.

Местное издание «Столица С» уточнило, что загорелся склад мебельного ателье Aristo по Пролетарской улице. К работам привлекли спасателей пожарной части № 5.