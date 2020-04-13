Мебельный склад загорелся в Люберцах. Видео

В Люберцах загорелся склад с мебелью. Огонь охватил площадь в 740 квадратных метров. Пламя уже удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

Информация о возгорании в поселке Коренево городского округа поступила в ночь на 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Горел дом № 1 по Новой улице.

Пожарные были на месте в 03:31 — спустя семь минут после звонка. Огонь полыхал в одноэтажном складе, где производят и складируют мебель. Площадь пожара составила 740 квадратных метров.

Пламя удалось локализовать около 05:00. К тушению привлекли 14 единиц техники и 42 сотрудника МЧС. Подробности уточняются.

В ночь на понедельник загорелся жилой дом на юго-западе Москвы. Из здания вывели около ста человек. Пожар бушевал на тысяче «квадратов». Ему присвоили повышенный ранг сложности.

После того как площадь возгорания выросла вдвое, в МЧС решили использовать для тушения авиацию. Сведений о пострадавших пока не поступало. Больше распространиться огню не дали.