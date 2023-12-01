Эксклюзив 01 декабря 2023, 17:06 Мебельная фабрика загорелась в Приморском районе Петербурга Видео «360»: на мебельной фабрике в Петербурге случился пожар

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Огонь охватил складское помещение мебельной фабрики в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом «360» рассказали очевидцы.

«Загорелась мебельная фабрика, горела хорошо, много пожарных машин тушило, более шести точно», — поделились свидетели случившегося.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили эту информацию. Сообщение о пожаре поступило в 14:55. На место случившегося выехали 25 огнеборцев и семь единиц техники. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание локализовали в 15:46.

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