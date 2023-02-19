Происшествия 19 февраля 2023, 17:57 Мебельная фабрика загорелась в Пензенской области МЧС сообщило о локализации пожара на мебельной фабрике в Пензенской области

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Пожар начался на мебельной фабрике города Кузнецка в Пензенской области. По данным регионального главка МЧС, прибывшие на место специалисты локализовали пламя на площади 1200 квадратных метров. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что сильное задымление не позволило пожарным пройти внутрь помещения, поэтому они вели пролив с улицы.

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В пресс-службе уточнили, что очаг возгорания находится в цехе фабрики. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в воскресенье, 19 февраля, в 14:20.

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К тушению огня привлекли 28 человек и 11 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания пока неизвестна.