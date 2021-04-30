Мебельная фабрика загорелась под Иркутском. Видео

Пожар произошел в здании мебельной фабрики в городе Усолье-Сибирском (Иркутская область). По последним данным, огонь охватил три тысячи квадратных метров.

Сообщение о ЧП на фабрике на улице Молотовая поступило в пожарно-спасательную службу в 12:52 (07:52 по московскому времени). Там загорелись кровля здания и склад. Есть угроза дальнейшего распространения огня. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Из здания эвакуировали 72 человека, еще пять человек спасло звено газодымозащитной службы. В тушении принимают участие 36 человек.

«Дополнительно к месту пожара направлена резервная техника из пожарно-спасательных частей города Ангарска и Специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Иркутской области», — сказано в сообщении ведомства.

Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.