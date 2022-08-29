Мебель и мусор загорелись в заброшенном здании в Москве. Видео

В бывшем здании школы в Малом Калужском переулке в Москве вспыхнул пожар, сообщил «360» источник в экстренных службах города. По его данным, возгорание возникло на втором этаже, после чего произошло очень сильное задымление.

Источник уточнил, что кирпичное здание находится на реконструкции, внутри людей не было. Площадь пожара составила примерно 10 квадратных метров.

В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили факт ЧП. По данным спасателей, внутри неэксплуатируемой постройки происходило возгорание мебели и мусора. Огонь уже ликвидировали. Пострадавших нет, заключили в ведомстве.