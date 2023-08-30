Происшествия 30 августа 2023, 00:29 МЧС заявило об отсутствии угрозы населенным пунктам от лесного пожара в Геленджике МЧС России: угрозы населенным пунктам от лесного пожара в Геленджике нет Телеканал «360»

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Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры в Геленджике нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. В районе крупного лесного пожара контролируемая обстановка.

Как указали в ведомстве, огонь распространился к вершине горы.

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«На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет», — заявили в МЧС.

Там также отметили, что огнеборцы не останавливают работы по тушению пожара «ни на минуту».

Для ликвидации огня дополнительно прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве отметили, что на мете пожара обстановка контролируемая. Также в МЧС заявили о достаточном количестве сил и средств.

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю ране сообщила об увеличении площади лесного пожара до пяти гектаров. Сильный ветер в городе только способствует распространению огня. Его порывы в горах достигают 25-30 метров в секунду.