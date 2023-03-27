Происшествия 27 марта 2023, 12:07 МЧС заявило, что тонущий петербургский ресторан ежегодно затапливает МЧС: плавучий ресторан «Серебряный кит» в Петербурге ежегодно затапливает РИА «Новости»

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Плавучий ресторан «Серебряный кит», который накренился и оказался частично затоплен, тонет каждую весну. Это происходит из-за подвижности льда, заявила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в комментарии РБК.

«Он давно не эксплуатируется, никому не нужен. Каждую весну его подтапливает, потому что лед подвижный, уровень воды меняется, вот и кренит», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС сейчас работают на месте ЧП. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство уточнило, что никто в результате подтопления не пострадал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

На «Серебряном ките» три палубы с рестораном, караоке-баром, банкетным залом, его общая площадь — 2800 квадратных метров. Сначала корабль хотели разместить на Москве-реке, но это решение не согласовали, поэтому плавучий ресторан перевезли в Санкт-Петербург.