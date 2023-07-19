Происшествия 19 июля 2023, 12:21 МЧС выступило за возвращение регулярных проверок пожарной безопасности бизнеса Глава МЧС Куренков назвал необходимым возвращение проверок пожарной безопасности бизнеса РИА «Новости»

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Регулярные проверки пожарной безопасности помещений коммерческих предприятий необходимо возобновить, чтобы не допустить опасных ситуаций. С таким заявлением на правительственном часе в Совете Федерации выступил глава МЧС России Александр Куренков.

Он напомнил, что сейчас действует мораторий на регулярные проверки помещений со стороны надзорных органов.

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«Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся», — привел заявление Куренкова ТАСС.

Мораторий на проверки бизнеса ввели в России в марте 2022 года. Вместо обычных мероприятий сотрудники надзорных ведомств теперь совершают профилактические визиты, которые представляют собой только консультации предпринимателя. При выявлении нарушений они выписывают не штрафы, а предписания. В марте этого года правительство продлило действия моратория до конца декабря.

В конце прошлого года глава МЧС Куренков пообещал, что обратится в правительство для разрешения проведения внеплановых проверок торгово-развлекательных центров и крупных коммерческих объектов. На такой шаг он пошел после пожаров в торговом центре «Мега Химки», на складе синтезкаучука в Нижнекамске и строительного торгового центра в Балашихе. Он пояснил, что необходимо проверить готовность владельцев бизнеса к реакции на нештатные ситуации, которые требуют спасения людей.