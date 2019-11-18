МЧС: волны до 4 метров ожидаются на Сахалине

Спасатели предупредили жителей Сахалина о надвигающемся циклоне. Он принесет с собой штормовой ветер и высокие волны. Опасность может грозить четырем районам региона.

Волнение моря ожидается в ночь на 19 ноября у юго-западного побережья Сахалина, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Высота волн может превысить четыре метра.

«Явление сохранится ночью и днем 19 ноября», — заметили в ведомстве со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Шторм возможен в Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах. Спасатели не исключают вероятность повреждения береговых сооружений.

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Местные власти уже получили экстренное предупреждение и рекомендации, как действовать в подобных погодных условиях. Уведомления разослали в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

В региональном ГУ МЧС посоветовали жителям и гостям указанных районов держаться от моря на безопасном расстоянии.

Ранее стало известно, что из-за циклона во Владивостоке выпала почти полуторамесячная норма осадков. В городе приостановлено движение по нескольким маршрутам автобусов, задерживаются вылеты самолетов.