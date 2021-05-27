МЧС уточнило число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге

Пять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фонарным столбом на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о ДТП поступило в ведомство в 10:15. Инцидент произошел у дома №90 по Ленинскому проспекту.

В момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров. Они смогли самостоятельно покинуть салон до прибытия спасателей. Травмы, по предварительным данным, получили пять человек. Их состояние уточняется.

Последствия аварии устраняют 28 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах можно видеть, как автобус по непонятной пока причине съезжает с дороги и «взбирается» на фонарный столб, повисая над землей на высоте нескольких метров.

Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура.