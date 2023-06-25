Эксклюзив 25 июня 2023, 12:46 МЧС сообщило подробности о падении Як-52 в Подмосковье МЧС: полет упавшего в Подмосковье Як-52 был запланированным, на борту были 2 человека РИА «Новости»

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Информацию о падении легкомоторного самолета Як-52 в поселке Малино городского округа Ступино подтвердили «360» в ГУ МЧС Московской области. По данным ведомства, на борту были два человека. Оба, предположительно, погибли.

В МЧС уточнили, что полет был запланированным, самолет поднялся в воздух с частного аэродрома Малино.

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«На земле повреждений и разрушений нет», — добавили в ведомстве.

На месте работают 22 человека, восемь единиц техники. В том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники, заключил собеседник «360».

Ранее о падении самолета в Московской области сообщил Telegram-канал «112». По данным источника канала, находившиеся на борту люди погибли.